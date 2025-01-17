Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok, если ByteDance не продаст сервис до 19 января.

Верховный суд Соединенных Штатов Америки отказался удовлетворить апелляцию TikTok по вопросам свободы слова. Судьи поддержали закон об отчуждении или запрете TikTok, обязывающий китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance продать платформу до 19 января — за день до инаугурации Дональда Трампа.

Если этого не произойдет, сервис должен быть запрещен на территории США. Об этом сообщает Associated Press.

Судьи Верховного Суда решили, что риск для национальной безопасности, создаваемый связями ByteDance с Китаем, превышает опасения по поводу ограничения свободы слова или 170 млн пользователей этой соцсети на территории США.

Напомним, действующий президент США Джо Байден решил не вводить меры по блокировке TikTok в стране. Решение о возможной блокировке социальной сети решили передать будущей администрации Дональда Трампа.

В конце декабря 2024 года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить вступление в силу закона о запрете TikTok.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

Напомним, Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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