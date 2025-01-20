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Правила остановки судебного производства в отношении обвиняемого, проходящего военную службу, не могут быть применены к осужденному в суде кассационной инстанции — ВС

09:00, 20 января 2025
Защитник указывал, что осужденный сейчас проходит военную службу и не может явиться в судебное заседание кассационного суда, в связи с чем просил остановить кассационное производство на основании статьи 335 УПК.
Правила остановки судебного производства в отношении обвиняемого, проходящего военную службу, не могут быть применены к осужденному в суде кассационной инстанции — ВС
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Правила ст. 335 УПК касаются остановки судебного производства в отношении лица (в том числе военнослужащего) в статусе обвиняемого во время судебного разбирательства уголовного производства в судах первой и апелляционной инстанций и не могут быть основанием для остановки производства в отношении осужденного в суде кассационной инстанции. Об этом заявил Верховный Суд в постановлении от 19 ноября 2024 года по делу №396/109/23.

Позиції судів

Місцевий суд взнав винуватим і засудив військовослужбовця за ч. 1 ст. 121, за ч. 1 ст. 263 КК. Апеляційний суд змінив цей вирок в частині призначеного покарання. Захисник указує, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просить зупинити касаційне провадження на підставі ст. 335 КПК.

Позиція Верховного Суду

Щодо клопотання захисника про зупинення касаційного провадження ККС ВС зазначив таке. Правила ст. 335 КПК, на які посилається захисник, для зупинення касаційного провадження щодо підзахисного, стосуються зупинення судового провадження стосовно особи у статусі обвинуваченого при судовому розгляді кримінального провадження в судах першої та апеляційної інстанцій.

За змістом частин 2 та 3 ст. 43 КПК засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили. Засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

Вирок суду першої інстанції , з урахуванням ухвали апеляційного суду, набрав законної сили і він на даний час перебуває у статусі засудженого.

З урахуванням вищенаведеного колегія суддів вважає, що обставини, на які посилається захисник, не можуть бути підставою для зупинення провадження в суді касаційної інстанції в порядку ст. 335 КПК.

Обґрунтованість засудження чоловіка за ст. 121 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК та правильність кваліфікації його дій у касаційній скарзі не оспорюються.  

Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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