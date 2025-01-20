Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.

Правила ст. 335 КПК стосуються зупинення судового провадження стосовно особи (зокрема військовослужбовця) у статусі обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження в судах першої та апеляційної інстанцій і не можуть бути підставою для зупинення провадження щодо засудженого в суді касаційної інстанції. На цьому наголосив Верховний Суд у постанові від 19 листопада 2024 року по справі №396/109/23.

Позиції судів

Місцевий суд взнав винуватим і засудив військовослужбовця за ч. 1 ст. 121, за ч. 1 ст. 263 КК. Апеляційний суд змінив цей вирок в частині призначеного покарання. Захисник указує, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просить зупинити касаційне провадження на підставі ст. 335 КПК.

Позиція Верховного Суду

Щодо клопотання захисника про зупинення касаційного провадження ККС ВС зазначив таке. Правила ст. 335 КПК, на які посилається захисник, для зупинення касаційного провадження щодо підзахисного, стосуються зупинення судового провадження стосовно особи у статусі обвинуваченого при судовому розгляді кримінального провадження в судах першої та апеляційної інстанцій.

За змістом частин 2 та 3 ст. 43 КПК засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили. Засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

Вирок суду першої інстанції , з урахуванням ухвали апеляційного суду, набрав законної сили і він на даний час перебуває у статусі засудженого.

З урахуванням вищенаведеного колегія суддів вважає, що обставини, на які посилається захисник, не можуть бути підставою для зупинення провадження в суді касаційної інстанції в порядку ст. 335 КПК.

Обґрунтованість засудження чоловіка за ст. 121 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК та правильність кваліфікації його дій у касаційній скарзі не оспорюються.

Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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