Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

09:00, 20 січня 2025
Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.
Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правила ст. 335 КПК стосуються зупинення судового провадження стосовно особи (зокрема військовослужбовця) у статусі обвинуваченого під час судового розгляду кримінального провадження в судах першої та апеляційної інстанцій і не можуть бути підставою для зупинення провадження щодо засудженого в суді касаційної інстанції. На цьому наголосив Верховний Суд у постанові від 19 листопада 2024 року по справі №396/109/23.

Позиції судів

Місцевий суд взнав винуватим і засудив військовослужбовця за ч. 1 ст. 121, за ч. 1 ст. 263 КК. Апеляційний суд змінив цей вирок в частині призначеного покарання. Захисник указує, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просить зупинити касаційне провадження на підставі ст. 335 КПК.

Позиція Верховного Суду

Щодо клопотання захисника про зупинення касаційного провадження ККС ВС зазначив таке. Правила ст. 335 КПК, на які посилається захисник, для зупинення касаційного провадження щодо підзахисного, стосуються зупинення судового провадження стосовно особи у статусі обвинуваченого при судовому розгляді кримінального провадження в судах першої та апеляційної інстанцій.

За змістом частин 2 та 3 ст. 43 КПК засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили. Засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

Вирок суду першої інстанції , з урахуванням ухвали апеляційного суду, набрав законної сили і він на даний час перебуває у статусі засудженого.

З урахуванням вищенаведеного колегія суддів вважає, що обставини, на які посилається захисник, не можуть бути підставою для зупинення провадження в суді касаційної інстанції в порядку ст. 335 КПК.

Обґрунтованість засудження чоловіка за ст. 121 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК та правильність кваліфікації його дій у касаційній скарзі не оспорюються.  

Верховний Суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд Верховний Суд судова практика військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила зупинення судового провадження стосовно обвинуваченого, який проходить військову службу, не можуть бути застосовані щодо засудженого в суді касаційної інстанції — ВС

Захисник указував, що засуджений на даний час проходить військову службу та не може з’явитися в судове засідання касаційного суду, у зв’язку із чим просив зупинити касаційне провадження на підставі статті 335 КПК.

Тестування кандидатів в апеляційні суди на рівень IQ завершене: цікаві нюанси та майбутні перспективи конкурсу

Незважаючи на оптимістичний результат тестування на когнітивні здібності, проблеми в конкурсі на посади суддів апеляційних судів нікуди не поділися.

Якщо суд доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він його не застосовує, а застосовує безпосередньо норми Конституції, навіть якщо правовідносини виникли до рішення КСУ — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо суд на будь-якій стадії судового процесу доходить висновку, що закон суперечить Конституції, він не застосовує такий закон, зокрема й до правовідносин, які виникли до рішення КСУ, яким положення закону визнані неконституційними, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії.

Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Бившева
    Людмила Бившева
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валерій Лашевич
    Валерій Лашевич
    суддя Київського апеляційного суду
  • Расім Бабанли
    Расім Бабанли
    перший заступник керівника апарату Верховного Суду
  • Тетяна Варварська
    Тетяна Варварська
    заступник директора Національного антикорупційного бюро України