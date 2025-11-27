У Держпраці нагадали, чи може працівник вимагати запровадження для нього дистанційної роботи

Працівник має право звернутися до роботодавця з вимогою тимчасово перевести його на дистанційну форму роботи, якщо на робочому місці щодо нього мали місце дії з ознаками дискримінації.

З переходом багатьох компаній на гнучкі формати праці питання про право працівника ініціювати дистанційну роботу стало особливо актуальним. Хоча загальне правило передбачає узгодження такої форми зайнятості з роботодавцем, законодавство містить винятки, коли працівник може вимагати тимчасового переведення на дистанційку без згоди керівництва. Про це повідомляє Держпраці.

Зазначається, що працівник може вимагати від роботодавця тимчасового, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки дискримінації.

При цьому роботодавець може відмовити працівнику в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи неможливе з огляду на трудову функцію працівника, а також якщо працівник не навів фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне домагання чи інші форми насильства мали місце.

Зазвичай дистанційна робота оформлюється письмовим трудовим договором. Під час воєнного стану або в інших надзвичайних ситуаціях дистанційну роботу можуть запровадити наказом (розпорядженням) роботодавця.

Дистанційна або надомна робота: у чому різниця

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної в трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Режим роботи — ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він/вона розподіляє робочий час на власний розсуд — може працювати хоч рано вранці, хоч пізно ввечері.

