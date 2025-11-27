В Гоструда напомнили, может ли работник требовать введения для него дистанционной работы

Работник имеет право обратиться к работодателю с требованием временно перевести его на дистанционную форму работы, если на рабочем месте по нему имели место действия с признаками дискриминации.

С переходом многих компаний на гибкие форматы занятости вопрос о праве работника инициировать дистанционную работу стал особенно актуальным. Хотя общее правило предусматривает согласование такой формы занятости с работодателем, законодательство содержит исключения, когда работник может требовать временного перевода на дистанционку без согласия руководства. Об этом сообщает Гоструда.

Указывается, что работник может требовать от работодателя временного перевода на дистанционную работу сроком до двух месяцев, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации.

При этом работодатель может отказать работнику в таком переводе, если выполнение дистанционной работы невозможно с учётом трудовой функции работника, а также если работник не предоставил факты, подтверждающие наличие дискриминации, сексуальных домогательств или других форм насилия.

Обычно дистанционная работа оформляется письменным трудовым договором. Во время военного положения или в других чрезвычайных ситуациях дистанционная работа может быть введена приказом (распоряжением) работодателя.

Дистанционная или надомная работа — в чём разница

Дистанционные работники трудятся в любом месте по своему выбору. При этом они должны поддерживать связь с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определённых им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закреплённая рабочая зона или технические средства, например инструменты, оборудование для производства продукции, оказания услуг или иной работы. Надомный работник «привязан» к адресу, указанному в трудовом договоре, и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы — ещё одно отличие. Надомный работник, как правило, придерживается общего режима работы предприятия. Тогда как на дистанционного работника правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он или она самостоятельно распределяет рабочее время — можно работать как рано утром, так и поздно вечером.

