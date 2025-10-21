Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, как проводить инструктаж по охране труда для дистанционного работника

11:41, 21 октября 2025
Инструктаж по охране труда может производиться дистанционно.
В Гоструда объяснили, как проводить инструктаж по охране труда для дистанционного работника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С распространением дистанционной формы работы работодатели все чаще сталкиваются с вопросом организации охраны труда для работников, работающих вне офиса. Законодательство Украины предусматривает, что инструктаж по охране труда обязателен для всех работников, независимо от формы занятости.

Восточное межрегиональное управление Гоструда отмечает, что при заключении трудового договора о дистанционной работе на работодателя возлагается обязанность систематического проведения инструктажа (обучения) работника по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности в пределах использования таким работником оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.

Инструктаж по охране труда для дистанционных работников разрешено проводить в онлайн-формате с использованием современных технологий, в частности, видеосвязи. Это позволяет обеспечить обучение без физического присутствия. Подтверждением факта проведения инструктажа обмен соответствующими электронными документами между работодателем и работником. Такой подход отвечает требованиям действующего законодательства.

Дистанционная или надомная работа: в чем разница

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил указ Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации до февраля 2026 года.

Верховная Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил предложенное Владимиром Зеленским продление военного положения до февраля 2026 года.

294 млрд грн международной помощи пойдут на сектор нацбезопасности – бюджетный комитет рекомендовал изменения в бюджет-2025

Недавно Еврокомиссия впервые разрешила финансировать за счет помощи европейских партнеров зарплаты военных.

Топ-10 местных общих, специализированных и апелляционных судов с самым высоким судейским вознаграждением – данные ГСА

ГСА подытожила данные за 9 месяцев 2025 года относительно судейского вознаграждения – в каких регионах платили больше всего.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о санкциях – будут учитывать решения иностранных государств

Предлагается добавить новое основание для применения санкций в Украине – по решению уполномоченного органа иностранного государства о применении санкций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду