В Гоструда объяснили, как проводить инструктаж по охране труда для дистанционного работника

Инструктаж по охране труда может производиться дистанционно.

С распространением дистанционной формы работы работодатели все чаще сталкиваются с вопросом организации охраны труда для работников, работающих вне офиса. Законодательство Украины предусматривает, что инструктаж по охране труда обязателен для всех работников, независимо от формы занятости.

Восточное межрегиональное управление Гоструда отмечает, что при заключении трудового договора о дистанционной работе на работодателя возлагается обязанность систематического проведения инструктажа (обучения) работника по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности в пределах использования таким работником оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.

Инструктаж по охране труда для дистанционных работников разрешено проводить в онлайн-формате с использованием современных технологий, в частности, видеосвязи. Это позволяет обеспечить обучение без физического присутствия. Подтверждением факта проведения инструктажа обмен соответствующими электронными документами между работодателем и работником. Такой подход отвечает требованиям действующего законодательства.

Дистанционная или надомная работа: в чем разница

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

