Зеленський анонсував зустріч делегацій України та США наприкінці тижня

Обговорюватимуть гарантії безпеки та наближення до миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч делегацій України та США для роботи над пунктами, узгодженими в Женеві, з метою наближення до миру та гарантій безпеки.

«Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантів безпеки. Буде зустріч делегацій. Українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу. Ми зараз на зв'язку з американською стороною і з нашими європейськими друзями», – зазначив Президент України.

Президент наголосив на необхідності достатньої оборонної підтримки. Він зазначив, що Росія існує заради Москви та Петербурга, а решта території занедбана, тому агресія не про землю, а про довічну владу та підкорення сусіднього народу.

«Вся Росія існує заради Москви та Петербурга, а все інше у них, якщо розвалиться, ніхто її не помітить. Тому, коли вони хочуть ще кілометри української землі, це взагалі не про територію для них. Це про довічну владу для них. Це про підкорення сусіднього народу. І ми чітко побачили, що від Росії не можна очікувати нічого, крім знищення. І не тільки ми це побачили, кожен в Європі, кожен сусід Росії від Фінляндії до Казахстану та Японії. Відповідно, всі розуміють, що треба робити для захисту. І саме український захист позицій – ключове завдання наше і усіх наших партнерів».

Чим сильніший захист на фронті, тим більше досягнень у дипломатії та допомоги світу в тиску на Росію для припинення війни», – додав Зеленський.

За його словами, відбулася зустріч санкційних координаторів європейських держав. Якщо Путін не зупиняється, санкції не зупиняться. Пріоритети — удар по російській нафті, технологіях, фінансах та активах, що працюють на воєнну машину.

Наступного тижня відбудуться важливі перемовини не тільки для делегації, а й для президента. Україна готує твердий ґрунт і стоятиме міцно.

