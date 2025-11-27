  1. В Украине

Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и США в конце недели

20:24, 27 ноября 2025
Будут обсуждаться гарантии безопасности и приближение к миру.
Зеленский анонсировал встречу делегаций Украины и США в конце недели
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце этой недели состоится встреча делегаций Украины и США для работы над пунктами, согласованными в Женеве, с целью приближения к миру и гарантиям безопасности.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе, в конце недели, продолжит приближать пункты, которые у нас есть по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на путь к миру и гарантам безопасности. Будет встреча делегаций. Украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Мы сейчас на связи с американской стороной и с нашими европейскими друзьями», – отметил Президент Украины.

Президент подчеркнул необходимость достаточной оборонной поддержки. Он отметил, что Россия существует ради Москвы и Петербурга, а остальная территория заброшена, поэтому агрессия не о земле, а о пожизненной власти и подчинении соседнего народа.

«Вся Россия существует ради Москвы и Петербурга, а все остальное у них, если развалится, никто не заметит. Поэтому, когда они хотят еще километры украинской земли, это вообще не о территории для них. Это о пожизненной власти для них. Это о покорении соседнего народа. И мы четко увидели, что от России нельзя ожидать ничего, кроме уничтожения. И не только мы это увидели, каждый в Европе, каждый сосед России от Финляндии до Казахстана и Японии. Соответственно, все понимают, что нужно делать для защиты. И именно украинская защита позиций – ключевая задача наша и всех наших партнеров».

Чем сильнее защита на фронте, тем больше достижений в дипломатии и помощи мира в давлении на Россию для прекращения войны», – добавил Зеленский.

По его словам, состоялась встреча санкционных координаторов европейских государств. Если Путин не останавливается, санкции не остановятся. Приоритеты — удар по российской нефти, технологиям, финансам и активам, работающим на военную машину.

На следующей неделе состоятся важные переговоры не только для делегации, но и для президента. Украина готовит твердую почву и будет стоять крепко.

