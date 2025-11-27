  1. В Україні

Україна та ООН підписали п’ятирічну програму відновлення та розвитку: що передбачає документ

20:43, 27 листопада 2025
Україна й ООН підписали Рамкову програму співробітництва «Партнерство задля відновлення та розвитку на 2025-2029 роки».
Фото: Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
У Києві віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та Координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале підписали Рамкову програму співробітництва «Партнерство задля відновлення та розвитку на 2025-2029 роки».

«Цей документ визначає спільне бачення та зобов’язання Уряду України та ООН працювати разом для досягнення національних пріоритетів розвитку, зміцнення стійкості держави, підтримки реформ та імплементації Цілей сталого розвитку», – зазначили в Офісі Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

За даними, програма, підготовлена у 2024 році та схвалена урядом у жовтні 2025-го, окреслює напрями підтримки України системою ООН на п’ять років: «зелене» відновлення інфраструктури, інклюзивне економічне відновлення, зміцнення систем освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг.

Документ передбачає координацію роботи понад 20 агенцій ООН в Україні та за її межами.

«ООН має давню історію підтримки України. Особливо важливою вона є під час війни. Наразі до підтримки України залучено понад 20 агенцій, які працюють як і в Україні, так і за її межами. Цей спільний ресурс спрямований на «зелене» відновлення критичної інфраструктури, підтримку інклюзивного економічного відновлення, зміцнення систем освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг, а також на те, щоб серед найбільш уразливих, постраждалих від війни, ніхто не залишився осторонь. Рамкова угода визначатиме нашу роботу в найближчі роки та нагадуватиме нам, що наша спільна мета - це підтримка українців», – підкреслив Координатор системи ООН в Україні та Гуманітарний координатор в  Матіас Шмале.

