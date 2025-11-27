Украина и ООН подписали пятилетнюю программу восстановления и развития: что предусматривает документ

Украина и ООН подписали Рамочную программу сотрудничества «Партнерство для восстановления и развития на 2025-2029 годы».

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

В Киеве вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка и координатор системы ООН в Украине Матиас Шмале подписали Рамочную программу сотрудничества «Партнерство для восстановления и развития на 2025-2029 годы».

«Этот документ определяет общее видение и обязательства Правительства Украины и ООН работать вместе для достижения национальных приоритетов развития, укрепления устойчивости государства, поддержки реформ и имплементации Целей устойчивого развития», – отметили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По данным, программа, подготовленная в 2024 году и одобренная правительством в октябре 2025-го, определяет направления поддержки Украины системой ООН на пять лет: «зеленое» восстановление инфраструктуры, инклюзивное экономическое восстановление, укрепление систем образования, здравоохранения и социальных услуг.

Документ предусматривает координацию работы более 20 агентств ООН в Украине и за ее пределами.

«ООН имеет долгую историю поддержки Украины. Особенно важной она является во время войны. Сейчас к поддержке Украины привлечено более 20 агентств, которые работают как в Украине, так и за ее пределами. Этот совместный ресурс направлен на «зеленое» восстановление критической инфраструктуры, поддержку инклюзивного экономического восстановления, укрепление систем образования, здравоохранения и социальных услуг, а также на то, чтобы среди наиболее уязвимых, пострадавших от войны, никто не остался в стороне. Рамочное соглашение будет определять нашу работу в ближайшие годы и напоминать нам, что наша общая цель – это поддержка украинцев», – подчеркнул Координатор системы ООН в Украине и Гуманитарный координатор Матиас Шмале.

