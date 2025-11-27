  1. В Україні

Рекордні борги за комуналку: хто винен найбільше та які області лідирують

20:13, 27 листопада 2025
У реєстрі 794 тисячі проваджень, чверть боржників — пенсіонери, а більшість саме проваджень відкрито проти жінок.
Станом на початок листопада в Єдиному реєстрі боржників налічується 794 604 активні виконавчі провадження за комунальні послуги. 60% цих справ (понад 476 тисяч) завершені формально, але без реального стягнення — гроші так і не отримані. Про це повідомляє «Опендатабот».

Зазначається, що за рік відкрито 194 тисячі нових проваджень, з них дві третини (132 578) залишаються відкритими.

Найбільше боргів на Харківщині (47,9 тис.) та Дніпропетровщині (45,4 тис.).

Крім того, 40% боргів — за теплопостачання, 18% — за водопостачання, 15% — за газ, 10% — за житлове обслуговування.

Найчастіше заборговують люди 46–60 років (36%). Кожен четвертий боржник — пенсіонер. Рекорд — 71-річна мешканка Миколаївщини з 28 провадженнями за електроенергію.

55% проваджень відкрито проти жінок.

борг комунальні послуги

