Рекордные долги за коммуналку: кто виноват больше всего и какие области лидируют

20:13, 27 ноября 2025
В реестре 794 тысячи производств, четверть должников — пенсионеры, а большинство именно производств открыто против женщин.
По состоянию на начало ноября в Едином реестре должников насчитывается 794 604 активных исполнительных производства по коммунальным услугам. 60% этих дел (более 476 тысяч) завершены формально, но без реального взыскания — деньги так и не получены. Об этом сообщает «Опендатабот».

Отмечается, что за год открыто 194 тысячи новых производств, из них две трети (132 578) остаются открытыми.

Больше всего долгов в Харьковской области (47,9 тыс.) и Днепропетровской области (45,4 тыс.).

Кроме того, 40% долгов — за теплоснабжение, 18% — за водоснабжение, 15% — за газ, 10% — за жилищное обслуживание.

Чаще всего задолжают люди 46–60 лет (36%). Каждый четвертый должник — пенсионер. Рекорд — 71-летняя жительница Николаевской области с 28 производствами за электроэнергию.

55% производств открыто против женщин.

