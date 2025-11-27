У Києві стартувала програма медичних обстежень для жінок-військовослужбовиць — що можна перевірити

У Києві стартував медичний чекап у двох лікарнях для захисниць.

У Києві стартувала нова медична ініціатива для захисниць — «Чекап для жінок-військовослужбовиць». Програма передбачає комплексне обстеження, яке допомагає оцінити стан здоров’я та виявити можливі ризики на ранніх стадіях. Уже в перший день участь у програмі взяли понад 20 жінок. Про це повідомляє КМДА.

До пакету обстежень входять:

– загальний і біохімічний аналізи крові, визначення рівня глюкози;

– УЗД органів малого тазу, черевної порожнини, щитоподібної і молочних залоз;

– консультації терапевта та ендокринолога;– електрокардіограма (ЕКГ);

– гінекологічний огляд із кольпоскопією, цитологічним і бактеріоскопічним дослідженнями.

Обстеження проводять щосереди з 8:00 до 12:00 у таких медичних закладах Києва:

– КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» (вул. Юрія Кондратюка, 8);

– КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (вул. Рогозівська, 6).

Запис здійснюється через реєстратуру або онлайн — через застосунок Health-24 (для лікарні №8) та Helsi (для лікарні №1).

Зазначається, що у переліку послуг потрібно обрати позначку «Чекап жінок-військовослужбовців».

