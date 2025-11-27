  1. В Україні

У Києві стартувала програма медичних обстежень для жінок-військовослужбовиць — що можна перевірити

20:05, 27 листопада 2025
У Києві стартував медичний чекап у двох лікарнях для захисниць.
У Києві стартувала програма медичних обстежень для жінок-військовослужбовиць — що можна перевірити
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві стартувала нова медична ініціатива для захисниць — «Чекап для жінок-військовослужбовиць». Програма передбачає комплексне обстеження, яке допомагає оцінити стан здоров’я та виявити можливі ризики на ранніх стадіях. Уже в перший день участь у програмі взяли понад 20 жінок. Про це повідомляє КМДА. 

До пакету обстежень входять:

– загальний і біохімічний аналізи крові, визначення рівня глюкози;

– УЗД органів малого тазу, черевної порожнини, щитоподібної і молочних залоз;

– консультації терапевта та ендокринолога;– електрокардіограма (ЕКГ);

– гінекологічний огляд із кольпоскопією, цитологічним і бактеріоскопічним дослідженнями.

Обстеження проводять щосереди з 8:00 до 12:00 у таких медичних закладах Києва:

– КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» (вул. Юрія Кондратюка, 8);

– КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (вул. Рогозівська, 6).

Запис здійснюється через реєстратуру або онлайн — через застосунок Health-24 (для лікарні №8) та Helsi (для лікарні №1).

Зазначається, що у переліку послуг потрібно обрати позначку «Чекап жінок-військовослужбовців».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Київ військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]