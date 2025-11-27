В Киеве стартовала программа медицинских обследований для женщин-военнослужащих — что можно проверить
В Киеве стартовала новая медицинская инициатива для защитниц — «Чекап для женщин-военнослужащих». Программа предусматривает комплексное обследование, которое помогает оценить состояние здоровья и выявить возможные риски на ранних стадиях. Уже в первый день участия в программе приняли более 20 женщин. Об этом сообщает КГГА.
В пакет обследований входят:
– общий и биохимический анализы крови, определение уровня глюкозы;
– УЗИ органов малого таза, брюшной полости, щитовидной и молочных желез;
– консультации терапевта и эндокринолога;
– электрокардиограмма (ЭКГ);
– гинекологический осмотр с кольпоскопией, цитологическим и бактериоскопическим исследованиями.
Обследования проводятся каждую среду с 8:00 до 12:00 в следующих медицинских учреждениях Киева:
– КНП «Киевская городская клиническая больница № 8» (ул. Юрия Кондратюка, 8);
– КНП «Киевская городская клиническая больница № 1» (ул. Рогозовская, 6).
Запись осуществляется через регистратуру или онлайн — через приложение Health-24 (для больницы №8) и Helsi (для больницы №1).
Уточняется, что в перечне услуг необходимо выбрать отметку «Чекап женщин-военнослужащих».
