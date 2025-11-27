В Киеве стартовала программа медицинских обследований для женщин-военнослужащих — что можно проверить

В Киеве стартовал медицинский чекап в двух больницах для защитниц.

В Киеве стартовала новая медицинская инициатива для защитниц — «Чекап для женщин-военнослужащих». Программа предусматривает комплексное обследование, которое помогает оценить состояние здоровья и выявить возможные риски на ранних стадиях. Уже в первый день участия в программе приняли более 20 женщин. Об этом сообщает КГГА.

В пакет обследований входят:

– общий и биохимический анализы крови, определение уровня глюкозы;

– УЗИ органов малого таза, брюшной полости, щитовидной и молочных желез;

– консультации терапевта и эндокринолога;

– электрокардиограмма (ЭКГ);

– гинекологический осмотр с кольпоскопией, цитологическим и бактериоскопическим исследованиями.

Обследования проводятся каждую среду с 8:00 до 12:00 в следующих медицинских учреждениях Киева:

– КНП «Киевская городская клиническая больница № 8» (ул. Юрия Кондратюка, 8);

– КНП «Киевская городская клиническая больница № 1» (ул. Рогозовская, 6).

Запись осуществляется через регистратуру или онлайн — через приложение Health-24 (для больницы №8) и Helsi (для больницы №1).

Уточняется, что в перечне услуг необходимо выбрать отметку «Чекап женщин-военнослужащих».

