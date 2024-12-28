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Дональд Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет TikTok

14:06, 28 декабря 2024
Дональд Трамп просит Верховный суд США отложить запрет TikTok для решения вопроса на политическом уровне.
Дональд Трамп призвал Верховный суд США отсрочить запрет TikTok
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Избранный американский президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить ожидаемый запрет популярной соцсети TikTok, который может вступить в силу за день до его инаугурации. Об этом сообщает The Hill.

Издание указывает, что Верховный суд США согласился рассмотреть жалобу TikTok на потенциальный запрет по ускоренному графику.

Однако по словам Трампа, отсрочка вступления закона в силу до его возвращения в Белый дом может избавить суд от необходимости вмешиваться в ситуацию.

«Трамп не занимает ни одной позиции по существу этого спора. Вместо этого он уважительно просит Суд рассмотреть вопрос об отсрочке предусмотренного Законом окончательного срока продажи активов до 19 января 2025 года, пока он рассматривает это дело по существу», – говорится в заявлении.

«На фоне этих интересов – включая, что самое важное, его всеобъемлющую ответственность за национальную безопасность и внешнюю политику Соединенных Штатов – президент Трамп выступает против запрета TikTok в США на данном этапе и стремится решить эти вопросы политическими средствами, как только вступит в должность», - заявил один из адвокатов Трампа Джон Зауэр.

Как пишет издание, Зауэр является номинантом Трампа на должность генерального солиситора. Эта должность позволит ему возглавить правительственное сопротивление запрету платформы, введенной администрацией президента Джо Байдена.

Ожидается, что Верховный суд США 10 января заслушает устные аргументы по обжалованию запрета TikTok, что даст судьям возможность оценить ситуацию до того, как запрет потенциально начнет действовать.

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США Дональд Трамп TikTok

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