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В Житомирской области будут судить двух человек, которые требовали у судьи 15 тысяч долларов несуществующего долга

14:24, 28 декабря 2024
Вымогатели оказывали психологическое давление на потерпевшего, постоянно звонили по телефону и угрожали, в частности, создать неприятности и проблемы в работе.
В Житомирской области будут судить двух человек, которые требовали у судьи 15 тысяч долларов несуществующего долга
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В Житомирской области будут судить двух человек, которые требовали у судьи 15 тысяч долларов несуществующего долга. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух лиц по факту вымогательства средств с угрозами потерпевшему и его близкому родственнику в ограничении прав, разглашении сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенном по предварительному сговору, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Кроме этого, «инициатор» вымогательства обвинен в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Установлено, что уроженец Волыни под видом несуществующего долга потребовал у судьи 15 тысяч долларов. В сообщники он привлек свою сожительницу, жительницу Ровенской области.

Вымогатели длительное время оказывали психологическое давление на пострадавшего, постоянно звонили по телефону и угрожали, в частности, создать неприятности и проблемы в работе.

«В ходе очередного общения предостерегли, что «включили счетчик» и установили окончательную дату уплаты выдуманного долга, который потерпевший должен привезти на место встречи в Коростенский район», — рассказали в прокуратуре.

В сентябре этого года сразу после получения указанной суммы вымогателей задержали правоохранители.

По месту жительства обвиняемого изъят арсенал огнестрельного оружия и боевых припасов, в частности автомат Калашникова, несколько сотен боевых патронов, гранаты, взрывчатку и т.д.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей с правом внесения залога, соответственно, на сумму более 605 тыс. грн и более 450 тыс. грн.

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