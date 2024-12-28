Вимагачі вчиняли психологічний тиск на потерпілого, постійно телефонували та погрожували, зокрема, створити неприємності і проблеми у роботі.

На Житомирщині судитимуть двох осіб, які вимагали у судді 15 тисяч доларів неіснуючого боргу. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом вимагання коштів з погрозами потерпілому та його близькому родичу в обмеженні прав, розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вчиненому за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Крім цього, «ініціатора» вимагання обвинувачено у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

Встановлено, що уродженець Волині під видом неіснуючого боргу вимагав у судді 15 тисяч доларів. У спільники він залучив свою співмешканку, жительку Рівненської області.

Вимагачі тривалий час вчиняли психологічний тиск на потерпілого, постійно телефонували та погрожували, зокрема, створити неприємності і проблеми у роботі.

«Під час чергового спілкування застерегли, що «ввімкнули лічильник» та встановили остаточну дату сплати видуманого боргу, який потерпіла особа має привезти на місце зустрічі у Коростенський район», — розповіли у прокуратурі.

У вересні цього року, відразу після одержання зазначеної суми, вимагачів затримали правоохоронці.

За місцем проживання обвинуваченого вилучено арсенал вогнепальної зброї та бойових припасів, зокрема, автомат Калашникова, декілька сотень бойових патронів, гранати, вибухівку тощо.

Наразі обоє обвинувачені перебувають під вартою з правом внесення застави, відповідно, на суму понад 605 тис грн та понад 450 тис грн.

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