Держпраці відповіла, чи правомірно не укладати письмовий договір

Чи є обов’язковим укладення письмового трудового договору при спрощеному режимі регулювання в умовах воєнного стану.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло, чи є обов’язковим укладення письмового трудового договору при спрощеному режимі регулювання в умовах воєнного стану.

Статтею 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору.

Відповідно до вимог статті 49-6 Кодексу законів про працю України регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.

Трудовий договір в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із сторін).

За згодою між працівником і роботодавцем трудовий договір може бути укладений у формі електронного документа відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

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