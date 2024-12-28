Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію Дональда Трампа

У США відзначили мужність Саломе Зурабішвілі та запросили її відвідати інавгурацію Дональда Трампа

Фото з відкритих джерел

Представник Республіканської партії Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу запросив президентку Грузії Саломе Зурабішвілі на інавгурацію новообраного американського президента Дональда Трампа. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Вілсон відзначив мужність Зурабішвілі та запросив її відвідати інавгурацію Трампа.

«Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, – Ред.) і іранського режиму», – заявив він.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла 29 грудня оприлюднити свій план дій на період після інавгурації призначеного владою президента Михеїла Кавелашвілі.

Нагадаємо, прем’єр Грузії пригрозив президентці в'язницею, якщо вона залишиться на посаді.

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