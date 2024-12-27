США запровадили санкції проти експрем’єра Грузії Бідзіни Іванішвілі

США ввели санкції проти лідера «Грузинської мрії» за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії.

Фото: verelq.am

США запровадили фінансові санкції проти мільярдера, експрем’єра Грузії та засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Про це повідомило Міністерство фінансів США у своєму пресрелізі.

Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), усі активи Іванішвілі, які перебувають у США або під контролем американських осіб, заблоковано. Санкції ухвалено на основі указу №14024, виданого президентом Джо Байденом у квітні 2021 року, який спрямований проти шкідливих дій Російської Федерації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Іванішвілі опинився під санкціями за «підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії».

«Дії Іванішвілі та «Грузинської мрії» підірвали демократичні інститути, сприяли порушенням прав людини та обмежили здійснення основних свобод у Грузії. На додаток, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії – майбутнє, якого грузинський народ у переважній більшості бажає та яке наказує грузинська Конституція. У результаті Грузія стала вразливою для Росії, яка окупувала понад 20% території Грузії», – заявив Блінкен.

Також держсекретар засудив «тривалі та жорстокі репресії» проти протестувальників, журналістів, правозахисників та опозиції, що здійснювалися під керівництвом «Грузинської мрії».

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