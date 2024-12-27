США ввели санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили

США ввели санкции против лидера «Грузинской мечты» за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России.

Фото: verelq.am

США ввели финансовые санкции против миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом сообщило Министерство финансов США в своем пресс-релизе.

Согласно решению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), все активы Иванишвили, которые находятся в США или под контролем американских лиц, заблокированы. Санкции приняты на основе указа №14024, изданного президентом Джо Байденом в апреле 2021 года, который направлен против вредоносных действий Российской Федерации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Иванишвили оказался под санкциями за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу России».

«Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и ограничили осуществление основных свобод в Грузии. В дополнение, они подорвали евроатлантическое будущее Грузии - будущее, которого грузинский народ в подавляющем большинстве желает и которое предписывает грузинская Конституция. В результате Грузия стала уязвимой для России, которая оккупировала более 20% территории Грузии», - заявил Блинкен.

Также госсекретарь осудил «длительные и жестокие репрессии» против протестующих, журналистов, правозащитников и оппозиции, которые осуществлялись под руководством «Грузинской мечты».

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