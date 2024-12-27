Институт журналистики КНУ разорвал контракт с профессором Василенко

КНУ досрочно уволил преподавателя за несоблюдение этических стандартов.

Фото: Главком

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко досрочно расторг контракт с преподавателем Института журналистики Никитой Василенко. Об этом сообщили на официальном сайте университета.

Причиной увольнения стали систематические нарушения норм Этического кодекса, условий контракта и общих этических стандартов. В университете отметили, что поведение Василенко «противоречило этическим принципам университетского сообщества» и нанесло репутационный ущерб заведению.

«На основании рекомендаций ученого совета УНИ журналистики и Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном расторжении контракта с профессором Никитой Василенко. Контракт будет прекращен 30 декабря 2024 года в соответствии с условиями контракта и законодательства (пункт 8 ст. 36 КЗоТ Украины)», - говорится в заявлении.

КНУ подчеркнул свою приверженность принципам академической этики, защиты прав членов сообщества и сохранению репутации университета.

Напомним, Ученый совет Учебно-научного института журналистики проголосовал за увольнение профессора КНУ Василенко из-за высказываний о «голодных украинках».

Ранее, как писала «Судебно-юридическая газета», ректор университета Владимир Бугров сообщил, что уже обратился в комиссию по этике, которая ориентировочно 26 декабря оценит поведение Василенко. В случае признания его высказываний несоответствующими этическим нормам, профессор получит второй выговор и может быть уволен в соответствии с Кодексом законов о труде.

Кроме того, Омбудсман Дмитрий Лубинец инициировал расследование из-за заявлений профессора КНУ Никиты Василенко.

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