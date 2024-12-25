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Професор КНУ Василенко вибачився за заяви про «голодних українок», спростувавши «симпатичний варіант»

11:57, 25 грудня 2024
Інститут журналістики КНУ розгляне можливість звільнення професора Василенка через сексистські заяви.
Професор КНУ Василенко вибачився за заяви про «голодних українок», спростувавши «симпатичний варіант»
Фото: life.pravda.com.ua
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Професора Інституту журналістики Київського національного університету Микиту Василенка, який опинився в епіцентрі скандалу через свої висловлювання про «голодних українок», можуть звільнити. Про це «Суспільному» заявив ректор університету Володимир Бугров.

Бугров повідомив, що вже звернувся до комісії з етики, яка орієнтовно 26 грудня оцінить поведінку Василенка. У разі визнання його висловлювань невідповідними етичним нормам, професор отримає другу догану і може бути звільнений відповідно до Кодексу законів про працю.

«Або вчена рада Інституту журналістики аналогічно визнає невідповідною діяльність професора Василенка. Тоді через декілька днів буде розірваний контракт», – додав ректор.

Сам Василенко назвав скандал «провокацією» і вибачився за використане формулювання «голодні українок», але не відмовився від сенсу своїх слів.

«Це літературний вислів, і я вибачаюсь за це формулювання. Але з сенсом ви згодні? Ви вважаєте, що я сексист на основі цієї публікації і мене варто звільняти з університету?», – запитав він.

Василенко також зазначив, що подібні випадки, коли демографія зростала через іноземні війська, мали місце за часів Германаріха та під час Північної війни. На його думку, його пропозиція щодо культурного підходу до шлюбів і народження дітей була позитивною.

«40 тисяч піхоти, яка зайде, молодих, здорових, розумних зайдуть сюди. Що треба солдату, щоб розважитися? І я запропонував дуже симпатичний варіант, який я описав, який ніхто не цитує: я запропонував зробити це культурно, щоб це був офіційний шлюб, щоб народжувалися українці та україночки», — додав Василенко.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював розслідування через заяви професора КНУ Микити Василенка.

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Київ університет

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