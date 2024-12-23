Професор КНУ Василенко заявив, що «голодні» українки зрадіють іноземним миротворцям — його вимагають звільнити

Професор КНУ Микита Василенко втрапив у черговий скандал.

Фото: povaha.org.ua

Професор Київського національного університету й журналіст Микита Василенко, якого раніше звинувачували у сексизмі та проросійських поглядах, втрапив у черговий скандал. За словами викладача, іноземні миротворці нібито можуть покращити демографію України.

Про це він сказав в інтерв’ю одному з YouTube-каналів, про який у Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявляли, що там публікуються співзвучні російській пропаганді наративи.

На думку Василенка, до України в межах миротворчої місії можуть прибути щонайменше 40 тисяч «чоловіків з грошима, голодних до жінок».

За словами професора, іноземні миротворці, які «не проходили випробувань фронтом, а виховані на добрій європейській їжі», зацікавлять «тисячі голодних українських жінок», які «не встигли виїхати, або чоловіки яких убиті чи покалічені».

Після цієї заяви у студпарламенті Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ повідомили, що відмовляються співпрацювати з адміністрацією до звільнення Василенка. Студенти вимагають негайної реакції навчального закладу для «захисту академічної спільноти від впливу людей, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України».

«Ми наголошуємо, що це мінімальні заходи, які ми змушені застосувати. Якщо адміністрація й далі ігноруватиме думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій», — додали у Студпарламенті.

У свою чергу Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що професора, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи.

Він нагадав, що цей професор близько року тому вже втрапляв у скандал і інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів.

«Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану.

Реагую на його висловлювання вже вдруге — написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ, - сказав він.

Також він додав, що неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи.

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