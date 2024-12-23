Суд продовжив арешт сину Гринкевича і зменшив розмір застави

Роману Гринкевичу було зменшено розмір застави до 302 млн гривень.

Печерський районний суд Києва продовжив арешт Роману Гринкевичу до 21 січня 2025 року. Також було зменшено розмір застави до 302 млн гривень, пише «Суспільне».

Раніше, 26 листопада, Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня батьку Романа Гринкевича – Ігорю Гринкевичу.

Підозрюваний був затриманий в Одесі у січні цього року і відтоді перебуває під вартою. 12 квітня суд знову зменшив розмір застави, у березні вона була 469 млн грн.

Йому інкримінують участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

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