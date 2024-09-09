Суд продовжив строк тримання під вартою Романа Гринкевича

Роман Гринкевич перебуватиме під вартою до листопада з альтернативою 360 млн грн застави.

Печерський районний суд Києва продовжив до 1 листопада строк тримання під вартою Романа Гринкевича з альтернативою 360 млн грн застави.

Разом з ним арешт продовжили ще трьом фігурантам справи про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ, що завдало державі збитків майже на мільярд гривень.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич і його батько Ігор Гринкевич є підозрюваними участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

За даними слідства, вони поставили ЗСУ неякісний одяг та білизну, чим завдали збитків на суму понад 934 млн грн.

Раніше ДБР повідомило про арешт майна сім’ї Гринкевичів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.