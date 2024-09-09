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Суд продлил срок содержания под стражей Романа Гринкевича

12:52, 9 сентября 2024
Роман Гринкевич будет содержаться под стражей до ноября с альтернативой 360 млн грн залога.
Суд продлил срок содержания под стражей Романа Гринкевича
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Печерский районный суд Киева продлил до 1 ноября срок содержания под стражей Романа Гринкевича с альтернативой 360 млн грн залога.

Вместе с ним арест продлили еще трем фигурантам дела о закупке некачественной одежды для ВСУ, что нанесло государству ущерб почти на миллиард гривен.

Напомним, что Роман Гринкевич и его отец Игорь Гринкевич подозреваются участия в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах в рамках дела о поставке некачественной одежды для ВСУ.

По данным следствия, они поставили ВСУ некачественную одежду и белье, чем нанесли ущерб на сумму более 934 млн грн.

Ранее ГБР сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей.

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