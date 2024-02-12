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  1. В Украине

Дело Гринкевичей: ГБР сообщило об аресте имущества семьи бизнесмена и взялось за имущество Морозюк

12:51, 12 февраля 2024
ГБР инициировал вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена и еще одного соучастника.
Дело Гринкевичей: ГБР сообщило об аресте имущества семьи бизнесмена и взялось за имущество Морозюк
Фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований сообщило, что в уголовном производстве против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича наложен арест на недвижимое имущество и авто подозреваемого, членов его семьи - жены, сына и тещи, а также двух его соучастников и подконтрольных им обществ. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

«Также инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество невесты сына львовского бизнесмена (бывшей невесты Сони Морозюк – ред.) и еще одного соучастника», – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что квалификация преступлений, совершенных участниками преступной организации под руководством львовского бизнесмена, с момента сообщения о подозрении не изменялась.

«Преступные действия были квалифицированы как мошенничество, ведь они организовались с целью завладения чужим имуществом (средствами) из-за заключения рядом подконтрольных контрагентов с Министерством обороны договоров по закупке товаров, в том числе одежды для военных. В результате была поставлена продукция ненадлежащего качества, которая не могла использоваться по назначению, по квалификации является обманом и злоупотреблением доверием», – пишет Бюро.

Ранее мы писали, что ГБР объявило в розыск Романа Гринкевича – сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Накануне ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Минобороны и членам преступной организации, нанесшим госбюджету ущерб почти на миллиард гривен.

Добавим, что Министерство обороны Украины приняло решение расторгнуть последний контракт с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем и одновременно подать заявление в ГБР. 

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