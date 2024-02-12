Справа Гринкевичів: ДБР повідомило про арешт майна сім’ї бізнесмена і взялося за майно Морозюк

ДБР ініціювало питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника.

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Державне бюро розслідувань повідомило, що у кримінальному провадженні проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича накладено арешт на нерухоме майно та авто підозрюваного, членів його родини – дружини, сина та тещі, а також двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

«Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена (колишньої нареченої Соні Морозюк – ред.) та ще одного співучасника», – йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що кваліфікація злочинів, скоєних учасниками злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася

«Злочинні дії було кваліфіковано як шахрайство, адже вони зорганізувалися з метою заволодіння чужим майном (коштами) через укладення низкою підконтрольних контрагентів із Міністерством оборони договорів щодо закупівлі товарів, зокрема одягу для військових. У результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою», – пише Бюро.

Раніше ми писали, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича — сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Напередодні ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міноборони та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень.

Додамо, що Міністерство оборони України прийняло рішення розірвати останній контракт із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем та одночасно подати заяву до ДБР.

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