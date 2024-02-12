Рада з фінстабільності погодила концепцію створення системи страхування воєнних ризиків

Наступними кроком буде презентація та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу.

Джерело фото: devisu.ua

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Рада з фінансової стабільності (РФС) погодила концептуальну записку для створення в Україні повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків.

Про це повідомили у НБУ та зазначили, що це передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Концепція розроблена за участю фахівців Світового банку, Національного банку, Міністерства фінансів та Міністерства економіки. Визначена концепцією модель страхування воєнних ризиків передбачає запровадження обов’язкового та добровільного страхування, обговорюватиметься та впроваджуватиметься поетапно.

Наступними кроком у НБУ називають презентацію та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу.

Пропонована модель працюватиме за участю локальних страховиків, міжнародних перестраховиків та держави в особі спеціально створеного Державного агентства (або іншої установи, визначеної з міжнародними донорами за результатами майбутніх обговорень), і потребує розробки окремого законопроєкту.

Подальше опрацювання моделі та підготовка змін до законодавства триватиме в межах робочої групи за участю фахівців НБУ, Міністерства фінансів і Міністерства економіки.

Крім того, під час засідання РФС розглянула і взяла до відома:

оновлений макроекономічний прогноз НБУ та огляд системних ризиків для фінансового сектору;

результати оцінки стійкості банків.

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