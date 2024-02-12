Держпраці пояснила, чи потрібно виплачувати лікарняні, якщо працівник захворів у період відпустки без збереження зарплати

Фахівці розповіли, чи виплачується допомога по тимчасовій втраті працездатності, якщо працівник хворів у період відпустки без збереження заробітної плати.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи виплачується допомога по тимчасовій втраті працездатності, якщо працівник хворів у період відпустки без збереження заробітної плати.

Ні, за період тимчасової непрацездатності, яка настала під час відпустки без збереження заробітної плати, допомога по тимчасовій втраті працездатності не виплачується (ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Раніше Держпраці роз’яснила, як оформлювати умову про випробування працівника.

Також у службі пояснили нюанси першого оформлення трудової книжки.

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