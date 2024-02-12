На кордоні викрили канал торгівлі людьми для роботи з надання інтимних послуг в Італії

Українські прикордонники викрили переправника, який вербував та вивозив жінок на роботу з надання інтимних послуг в Італії.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

За спільної операції прикордонників України було викрито канал торгівлі людьми, спрямований на вербування жінок для незаконної секс-праці у Італії, повідомляє Державна прикордонна служба.

За даними слідства, чоловік, який використовував свої знайомства, пропонував потенційним «жертвам» високооплачувану роботу за кордоном. Під час зустрічі з дівчатами він обіцяв $300 за годину, проте половину з цієї суми вони мали передавати йому. Також він брав на себе оформлення необхідних документів для виїзду.

Чоловіка затримали, коли він намагався переправити за кордон чотирьох дівчат. За планом, їх мали вивезти автобусом до Молдови, а потім – літаком до Італії.

Оперативники задокументували факти вербування жінок з метою залучення їх до незаконних інтимних послуг. Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру.

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