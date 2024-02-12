На границе разоблачили канал торговли людьми для работы по предоставлению интимных услуг в Италии

Украинские пограничники разоблачили переправщика, который вербовал и вывозил женщин на работу по оказанию интимных услуг в Италии.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

При совместной операции пограничников Украины был разоблачен канал торговли людьми, направленный на вербовку женщин для незаконной секс-работы в Италии, сообщает Государственная пограничная служба.

По данным следствия, мужчина, который использовал свои знакомства, предлагал потенциальным "жертвам" высокооплачиваемую работу за рубежом. Во время встречи с девушками он обещал $300 за час, однако половину из этой суммы они должны были передавать ему. Также он брал на себя оформление необходимых документов для выезда.

Мужчину задержали, когда он пытался переправить за границу четырех девушек. По плану, их должны были вывезти автобусом в Молдову, а затем - самолетом в Италию.

Оперативники задокументировали факты вербовки женщин с целью привлечения их к незаконным интимным услугам. Фигурант задержан, ему сообщено о подозрении.

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