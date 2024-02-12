Гоструда объяснила, нужно ли выплачивать больничные, если работник заболел в период отпуска без сохранения зарплаты

Специалисты рассказали, выплачивается ли пособие по временной потере трудоспособности, если работник болел в период отпуска без сохранения заработной платы.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъяснило, выплачивается ли пособие по временной потере трудоспособности, если работник болел в период отпуска без сохранения заработной платы.

Нет, за период временной нетрудоспособности, наступившей во время отпуска без сохранения заработной платы, пособие по временной потере трудоспособности не выплачивается (ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

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