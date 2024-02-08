Держпраці роз’яснила, як оформлювати умову про випробування працівника

Випробування встановлюється лише при прийнятті на роботу і не може бути передбачене як умова до укладення трудового договору.

Державна служба з питань праці роз’яснила, як оформлювати умову про випробування працівника.

Так, трудове законодавство дозволяє встановити випробувальний термін для працівника під час укладення трудового договору.

Випробування встановлюється лише при прийнятті на роботу, воно не може бути передбачене як умова до укладення трудового договору, адже, згідно зі ст. 24 КЗпП, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та без повідомлення органу ДПС про прийняття працівника на роботу.

Посадовці управління інспекційної діяльності звернули увагу на те, що умова про встановлення випробування при прийнятті на роботу має бути зафіксована в заяві працівника, трудовому договорі (якщо він укладається в письмовій формі), а також у наказі про прийняття на роботу.

Відсутність відповідної умови в зазначених документах дає підстави вважати, що працівник прийнятий на роботу без випробування.

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