Іноземець пообіцяв українцю за 2000 євро вивезти його під чужим паспортом до Румунії

Водій з Румунії організував нелегальний перетин кордону з Україною за 2000 євро.

Джерело фото: Державна прикордонна служба

Державна прикордонна служба повідомила про нову схему незаконного перетину кордону. Під час паспортного контролю водій та пасажир намагалися скористатися паспортами громадян Румунії. Однак службовці виявили, що документ пасажира не належить йому.

Правоохоронці встаномвили, що організатором цієї схеми був сам водій – іноземець, який обіцяв перевезти українця за кордон за 2000 євро. Громадянина Румунії передали Нацполіції для подальшого розслідування, а українця притягнули до адміністративної відповідальності.

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