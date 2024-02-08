Иностранец пообещал украинцу за 2000 евро вывезти его под чужим паспортом в Румынию

Водитель из Румынии организовал нелегальное пересечение границы с Украиной за 2000 евро.

Источник фото: Государственная пограничная служба

Государственная пограничная служба сообщила о новой схеме незаконного пересечения границы. Во время паспортного контроля водитель и пассажир пытались воспользоваться паспортами граждан Румынии. Однако служащие обнаружили, что документ пассажира не принадлежит ему.

Правоохранители встаномвили, что организатором этой схемы был сам водитель - иностранец, который обещал перевезти украинца за границу за 2000 евро. Гражданина Румынии передали Нацполиции для дальнейшего расследования, а украинца привлекли к административной ответственности.

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