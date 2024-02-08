«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС

Подтвердить или опровергнуть факт получения главой ВККС гражданства РФ оказалось невозможным.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 8 февраля 2024 года рассмотрела Отчет рабочей группы по проверке информации о возможном наличии гражданства Российской Федерации у председателя ВККС Романа Игнатова.

Напомним, что соответствующая рабочая группа в составе трех членов ВККС и трех представителей общественного сектора была создана 21 декабря 2023 года.

Как сообщил членам Комиссии председатель рабочей группы, член ВККС Роман Сабодаш, рабочая группа направила соответствующие запросы в ряд государственных органов, исследовала имеющуюся информацию из открытых источников, изучила законодательство бывшей РСФСР и РФ о получении гражданства РФ, соответствующие разъяснения должностных лиц РФ 1990-х годов, а также заслушала пояснения самого Романа Игнатова.

Роман Сабодаш отметил, что номер паспорта РФ, указанный в письме Службы внешней разведки, как якобы принадлежащий Роману Игнатову, на самом деле является номером его паспорта гражданина СССР, который он получил 9 декабря 1986 года.

Также, член ВККС сообщил, что законодательство РФ начала 1990-х годов предполагало, что то или иное лицо, проживавшее на территории РФ, могло и не получить автоматически гражданство РФ. При определенных условиях, не являясь гражданином РФ, можно было работать и в прокуратуре РФ, как это и произошло с Романом Игнатовым в 1995-1996 годах.

Окончательное урегулирование указанных вопросов в законодательстве РФ, как доложил Роман Сабодаш, произошло лишь во второй половине 1990-х годов.

Вместе с тем Роман Сабодаш сообщил, что, вероятно, существуют еще ряд документов, которые могли бы прояснить ситуацию с Романом Игнатовым, однако в настоящее время отсутствует возможность ознакомиться с ними.

«Наличие гражданства РФ подтвердить невозможно из-за отсутствия дипломатических отношений с РФ», - отметил член рабочей группы.

Также он отметил, что документы, которые могли бы заинтересовать рабочую группу, находятся:

либо в прокуратуре Республики Карелия в РФ, где некоторое время работал Роман Игнатов

либо на оккупированной территории Луганской области, где Роман Игнатов после возвращения из РФ в 1996 году работал сначала в органах прокуратуры, а затем судьей Краснолучского городского суда.

Как добавил член рабочей группы, член ВККС Алексей Омельян, получилось так, что документы Романа Игнатова, которые должны были храниться в центральном аппарате Государственной судебной администрации, а также Высшем совете юстиции/правосудия уже уничтожены из-за истечения сроков хранения.

«Только Бог и сам Роман Игнатов знают о том, получал ли он соответствующий вкладыш о получении гражданства РФ в свой советский паспорт», – отметил Алексей Омельян.

Впрочем, Алексей Омельян добавил, что все же «остаются некоторые вопросы и моменты, которые желательно исследовать».

Таким образом, фактически рабочая группа констатировала, что пока что отсутствует возможность точно установить, получал ли Роман Игнатов российское гражданство или нет.

В итоге ВККС решила не принимать какого-либо конкретного решения, единогласно проголосовав только за публикацию отчета рабочей группы на сайте ВККС.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

«Вопрос возможного пребывания в гражданстве рф неоднократно проверялся при занятии должностей в органах прокуратуры Украины.

Также этот вопрос проверялся при назначении меня Высшим советом юстиции на должность судьи впервые в 2003 году.

В ВСЮ, кроме других обязательных документов, я предоставил это официальное письмо, выданное мне на основании моего заявления, от миграционной службы рф в городе Петрозаводске, когда я возвращался домой, следующего содержания: «За время пребывания на территории России Игнатов Роман Николаевич, число, месяц, год рождения, уроженец города Луганска, по вопросам гражданства России не обращался, в гражданстве России не состоял », подпись, гербовая печать.

Кстати, когда я собирал документы в качестве кандидата в ВККС Украины, выяснил, что часть документов, которые не были обязательными для предоставления при назначении на должность судьи в 2003 году, в дальнейшем были переданы ГСА Украины. Соответственно, я запросил ГСА с изложением обстоятельств относительно цели получения данного документа или его копии. Впрочем, по моему запросу получил ответ за подписью главы ГСА Украины, что документы о назначении на должность судей впервые за 2003-2004 годы по неизвестным причинам уничтожены», - отметил он.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.