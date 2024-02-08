Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

Финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP, - Нацбанк обновил рекомендации.

«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС

Подтвердить или опровергнуть факт получения главой ВККС гражданства РФ оказалось невозможным.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

Минюст предлагает ввести онлайн рассмотрение дел в гражданском судопроизводстве без территориальной подсудности

Без учета правил территориальной подсудности – рассмотрение некоторых категорий дел в гражданском судопроизводстве предлагается осуществлять онлайн.

Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС

11:31, 8 февраля 2024
Подтвердить или опровергнуть факт получения главой ВККС гражданства РФ оказалось невозможным.
«Только Бог и сам Роман Игнатов знают, получал ли он гражданство РФ» — ВККС
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 8 февраля 2024 года рассмотрела Отчет рабочей группы по проверке информации о возможном наличии гражданства Российской Федерации у председателя ВККС Романа Игнатова.

Напомним, что соответствующая рабочая группа в составе трех членов ВККС и трех представителей общественного сектора была создана 21 декабря 2023 года.

Как сообщил членам Комиссии председатель рабочей группы, член ВККС Роман Сабодаш, рабочая группа направила соответствующие запросы в ряд государственных органов, исследовала имеющуюся информацию из открытых источников, изучила законодательство бывшей РСФСР и РФ о получении гражданства РФ, соответствующие разъяснения должностных лиц РФ 1990-х годов, а также заслушала пояснения самого Романа Игнатова.

Роман Сабодаш отметил, что номер паспорта РФ, указанный в письме Службы внешней разведки, как якобы принадлежащий Роману Игнатову, на самом деле является номером его паспорта гражданина СССР, который он получил 9 декабря 1986 года.

Также, член ВККС сообщил, что законодательство РФ начала 1990-х годов предполагало, что то или иное лицо, проживавшее на территории РФ, могло и не получить автоматически гражданство РФ. При определенных условиях, не являясь гражданином РФ, можно было работать и в прокуратуре РФ, как это и произошло с Романом Игнатовым в 1995-1996 годах.

Окончательное урегулирование указанных вопросов в законодательстве РФ, как доложил Роман Сабодаш, произошло лишь во второй половине 1990-х годов.

Вместе с тем Роман Сабодаш сообщил, что, вероятно, существуют еще ряд документов, которые могли бы прояснить ситуацию с Романом Игнатовым, однако в настоящее время отсутствует возможность ознакомиться с ними.

«Наличие гражданства РФ подтвердить невозможно из-за отсутствия дипломатических отношений с РФ», - отметил член рабочей группы.

Также он отметил, что документы, которые могли бы заинтересовать рабочую группу, находятся:

либо в прокуратуре Республики Карелия в РФ, где некоторое время работал Роман Игнатов

либо на оккупированной территории Луганской области, где Роман Игнатов после возвращения из РФ в 1996 году работал сначала в органах прокуратуры, а затем судьей Краснолучского городского суда.

Как добавил член рабочей группы, член ВККС Алексей Омельян, получилось так, что документы Романа Игнатова, которые должны были храниться в центральном аппарате Государственной судебной администрации, а также Высшем совете юстиции/правосудия уже уничтожены из-за истечения сроков хранения.

«Только Бог и сам Роман Игнатов знают о том, получал ли он соответствующий вкладыш о получении гражданства РФ в свой советский паспорт», – отметил Алексей Омельян.

Впрочем, Алексей Омельян добавил, что все же «остаются некоторые вопросы и моменты, которые желательно исследовать».

Таким образом, фактически рабочая группа констатировала, что пока что отсутствует возможность точно установить, получал ли Роман Игнатов российское гражданство или нет.

В итоге ВККС решила не принимать какого-либо конкретного решения, единогласно проголосовав только за публикацию отчета рабочей группы на сайте ВККС.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

 «Вопрос возможного пребывания в гражданстве рф неоднократно проверялся при занятии должностей в органах прокуратуры Украины.

Также этот вопрос проверялся при назначении меня Высшим советом юстиции на должность судьи впервые в 2003 году.

В ВСЮ, кроме других обязательных документов, я предоставил это официальное письмо, выданное мне на основании моего заявления, от миграционной службы рф в городе Петрозаводске, когда я возвращался домой, следующего содержания: «За время пребывания на территории России Игнатов Роман Николаевич, число, месяц, год рождения, уроженец города Луганска, по вопросам гражданства России не обращался, в гражданстве России не состоял », подпись, гербовая печать.

Кстати, когда я собирал документы в качестве кандидата в ВККС Украины, выяснил, что часть документов, которые не были обязательными для предоставления при назначении на должность судьи в 2003 году, в дальнейшем были переданы ГСА Украины. Соответственно, я запросил ГСА с изложением обстоятельств относительно цели получения данного документа или его копии. Впрочем, по моему запросу получил ответ за подписью главы ГСА Украины, что документы о назначении на должность судей впервые за 2003-2004 годы по неизвестным причинам уничтожены», - отметил он.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду