Ремонт тоннеля метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» начнется не раньше марта, — Кличко

По ожиданиям мэра Киева движение поездов метро между станциями возобновят в конце лета.

Фото: Facebook/Maksym Shkil

В Киеве замена аварийного участка тоннеля синей ветки метрополитена между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» начнется не раньше марта. Об этом заявил мэр Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

«Проектная документация будет предоставлена на экспертизу до 12 февраля. Экспертиза продлится 3-4 недели. Будет окончательно определена стоимость и уточнены сроки выполнения работ. Сразу после утверждения проекта приступим к основным восстановительным строительным работам», – отметил мэр.

Пока на площадке ведутся подготовительные работы: в тоннеле установили временные металлические леса длиной 72 метра, а на поверхности обустраивают разгрузочную плиту тяжелой техники.

По ожиданиям Кличко движение поездов метро между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» возобновят в конце лета. Приблизительно такой же термин недавно назвала группа компаний «Автострада», которая выполняет подготовительные работы.

Ранее мы писали, что в транспортном комитете парламента проверили восстановительные работы по закрытому участку «синей» ветки метро.

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