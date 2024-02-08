Великобритания продлила беспошлинную торговлю с Украиной еще на 5 лет

Великобритания поддержала украинский бизнес, продлив беспошлинную торговлю до 2029 года.

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Великобритания расширила срок беспошлинной торговли с Украиной на еще пять лет, до 2029 года, с целью поддержки украинского бизнеса, который пострадал в результате агрессии россии. Об этом сообщило Министерство бизнеса и торговли Великобритании.

Большинство торговли между странами останется беспошлинной как минимум до 2029 года благодаря этому решению, принятому для поддержки долгосрочного экономического восстановления Украины после войны.

Это обязательство является частью усилий Великобритании в поддержке Украины после полномасштабного и незаконного вторжения россии, которое задело цепочки поставок и транспортные маршруты и усложнило возможности Украины экспортировать товары.

Великобритания была первой страной, которая отменила пошлины на всю торговлю с Украиной два года назад. Сегодняшнее объявление о значительном продлении этого соглашения подтверждает обязательства Великобритании в поддержке украинских предприятий и экспортеров, предоставляя им необходимую экономическую поддержку и стабильность.

Государственный министр Великобритании по вопросам торговой политики Грег Хэндс официально подпишет соглашение о продлении мер либерализации вместе с первым вице-премьер-министром Украины - министром экономического развития и торговли Юлией Свириденко на виртуальной церемонии.

"Это соглашение предоставляет столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что является критически важным для ее восстановления после незаконного вторжения путина. Великобритания будет продолжать делать все, что в ее силах, чтобы поддерживать борьбу Украины против вторжения путина, столько, сколько потребуется", - заявил министр Грег Хэндс.

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