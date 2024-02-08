Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на 5 років

Велика Британія підтримала український бізнес, продовживши безмитну торгівлю до 2029 року.

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Велика Британія розширила термін безмитної торгівлі з Україною на ще п'ять років, до 2029 року, з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав внаслідок агресії росії. Про це повідомило Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії.

Більшість торгівлі між країнами залишиться безмитною щонайменше до 2029 року завдяки цьому рішенню, прийнятому для підтримки довгострокового економічного відновлення України після війни.

Це зобов'язання є частиною зусиль Великої Британії у підтримці України після повномасштабного та незаконного вторгнення росії, яке зачепило ланцюжки постачання та транспортні маршрути та ускладнило можливості України експортувати товари.

Великобританія була першою країною, яка скасувала мита на всю торгівлю з Україною два роки тому. Сьогоднішнє оголошення про значне продовження цієї угоди підтверджує зобов'язання Великої Британії у підтримці українських підприємств та експортерів, надаючи їм необхідну економічну підтримку та стабільність.

Державний міністр Великої Британії з питань торговельної політики Грег Хендс офіційно підпише угоду про продовження заходів лібералізації разом із першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі Юлією Свириденко на віртуальній церемонії.

«Ця угода надає таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що є критично важливим для її відновлення після незаконного вторгнення путіна. Велика Британія продовжуватиме робити все, що в її силах, щоб підтримувати боротьбу України проти вторгнення путіна, стільки, скільки буде потрібно», – заявив міністр Грег Хендс.

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