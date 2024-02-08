Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про мобілізацію дозволяє Кабміну вирішувати питання надання відстрочки працівникам НАБУ, а це корупціогенний фактор – висновок Антикоркомітету Верховної Ради

Комітет вказав, що норми законопроекту щодо бронювання детективів НАБУ для отримання ними відстрочки від призову надають Кабінету Міністрів можливість втручання у діяльність НАБУ.

Нацбанк зробив нові рекомендації щодо фінансового моніторингу PEPів

Фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP, - Нацбанк оновив рекомендації.

«Тільки Бог і сам Роман Ігнатов знають, чи отримував він громадянство РФ» — ВККС

Підтвердити або спростувати факт отримання головою ВККС громадянства РФ виявилося неможливим.

«Ви подаєте поганий сигнал судам, ви кажете, що в ДСА «все в порядку», але це не так»: як відбувся розгляд скарги РСУ на керівництво ДСА

Члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів врятували Максима Пампуру від неприємностей.

Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

  1. У світі

Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на 5 років

12:45, 8 лютого 2024
Велика Британія підтримала український бізнес, продовживши безмитну торгівлю до 2029 року.
Велика Британія продовжила безмитну торгівлю з Україною ще на 5 років
Джерело фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія розширила термін безмитної торгівлі з Україною на ще п'ять років, до 2029 року, з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав внаслідок агресії росії. Про це повідомило Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії.

Більшість торгівлі між країнами залишиться безмитною щонайменше до 2029 року завдяки цьому рішенню, прийнятому для підтримки довгострокового економічного відновлення України після війни.

Це зобов'язання є частиною зусиль Великої Британії у підтримці України після повномасштабного та незаконного вторгнення росії, яке зачепило ланцюжки постачання та транспортні маршрути та ускладнило можливості України експортувати товари.

Великобританія була першою країною, яка скасувала мита на всю торгівлю з Україною два роки тому. Сьогоднішнє оголошення про значне продовження цієї угоди підтверджує зобов'язання Великої Британії у підтримці українських підприємств та експортерів, надаючи їм необхідну економічну підтримку та стабільність.

Державний міністр Великої Британії з питань торговельної політики Грег Хендс офіційно підпише угоду про продовження заходів лібералізації разом із першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі Юлією Свириденко на віртуальній церемонії.

«Ця угода надає таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям, що є критично важливим для її відновлення після незаконного вторгнення путіна. Велика Британія продовжуватиме робити все, що в її силах, щоб підтримувати боротьбу України проти вторгнення путіна, стільки, скільки буде потрібно», – заявив міністр Грег Хендс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду