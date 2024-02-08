Гарнітуру Apple Vision Pro через обмежену пропозицію перепродають за значно вищою ціною

Apple Vision Pro перепродують за кордон за 5000 доларів.

Обмежений випуск гарнітури Vision Pro від компанії Apple призводить до завищення ціни за межами США – від 5000 доларів, повідомляє Bloomberg.

Початкова ціна пристрою – $3499.

На японському маркетплейсі Mercari базова модель на 256 ГБ продається за 800 000 єн ($5400), на китайському Taobao – за 36 000 юанів ($5000), а на сінгапурському Lazada просять 8500 сінгапурських доларів ($6300) за пристрій.

Apple на початку лютого випустила Vision Pro в продаж в обмеженій кількості магазинів у США з детальним процесом налаштування для кожного покупця. Компанія хоче забезпечити оптимальний перший досвід роботи зі своїми окулярами віртуальної реальності, які вона називає просторовим комп’ютером завдяки жестам рук, які використовуються для керування ними.

За словами аналітика IDC Брайана Ма, прагнення придбати першу одиницю нового пристрою походить з різних джерел. Крім відданих шанувальників Apple, закордонні розробники програмного забезпечення, а також гравці галузі та конкуренти захочуть швидко отримати практичний досвід, щоб визначити свої наступні кроки.

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