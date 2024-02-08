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  1. В мире

Гарнитуру Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают по значительно более высокой цене

10:58, 8 февраля 2024
Apple Vision Pro перепродают за границу за 5000 долларов.
Гарнитуру Apple Vision Pro из-за ограниченного предложения перепродают по значительно более высокой цене
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Ограниченный выпуск гарнитуры Vision Pro от компании Apple приводит к завышению цены вне США – от 5000 долларов, сообщает Bloomberg.

Начальная цена устройства – $3499.

На японском маркетплейсе Mercari базовая модель на 256 ГБ продается за 800 000 иен ($5400), на китайском Taobao – за 36 000 юаней ($5000), а на сингапурском Lazada просят 8500 сингапурских долларов ($630).

Apple в начале февраля выпустила Vision Pro в продажу в ограниченном количестве магазинов в США с подробным процессом настройки для каждого покупателя. Компания хочет обеспечить оптимальный первый опыт работы со своими очками виртуальной реальности, которые она называет пространственным компьютером благодаря жестам рук, используемых для управления ими.

По словам аналитика IDC Брайана Ма, стремление приобрести первую единицу нового устройства происходит из разных источников. Помимо преданных поклонников Apple, зарубежные разработчики программного обеспечения, а также игроки отрасли и конкуренты захотят быстро получить практический опыт, чтобы определить свои следующие шаги.

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