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Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд

11:01, 8 февраля 2024
Верховный Суд высказался относительно добросовестности суда и участника дела в процессе реализации таким лицом права на доступ к суду.
Участники дела должны добросовестно выполнять требования процессуальных определений, - Верховный Суд
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Верховный Суд пересмотрел определение Третьего апелляционного административного суда по кассационной жалобе Главного управления Пенсионного фонда в деле по иску физического лица к ГУ ПФУ о признании действий противоправными и обязательства совершить определенные действия.

Обжалуемым определением апелляционный административный суд вернул без рассмотрения апелляционную жалобу ответчику, поскольку, по заключению этого суда, ГУ ПФУ в установленный судом срок не устранило недостаток апелляционной жалобы и предоставило каких-либо ходатайств по поводу выполнения требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения.

На обоснование кассационную жалобу ответчик отметил, что постановляя определение о возвращении апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции неправильно применил положения статей 296 и 298 КАС Украины, поскольку не учел, что первично вместе с апелляционной жалобой ответчиком были поданы документ об уплате судебного сбора и доказательства направления жалобы другим участниками дела.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд погодився з доводами касаційної скарги та скасував постанову Третього апеляційного адміністративного суду з направленням справи для продовження розгляду до цього суду.

Суд керувався положеннями статті 296 та 298 КАС України, на підставі яких дійшов висновку, що підставою для залишення апеляційної скарги без руху є ненадання скаржником, зокрема документа про сплату судового збору, копії апеляційної скарги відповідно до кількості учасників справи; неусунення таких недоліків, зазначених в ухвалі про залишення скарг без руху є підставою для повернення апеляційної скарги особі, яка її подала.

Отже, Суд вказав, що мотиви ухвали про повернення апеляційної скарги без розгляду, а саме – невиконання вимог ухвали про залишення апеляційної скарги без руху шляхом надання до суду апеляційної інстанції документа, який підтверджує факт сплати судового збору у визначеному законодавством України розмірі, а також доказів надсилання іншим учасника справи листом з описом вкладення копії поданої ним апеляційної скарги з доданими до неї документами, узгоджується з нормами вищезазначених статей КАС України.

Судом встановлено, що ГУ ПФУ через підсистему «Електронний Суд» подало до Третього апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції разом з додатками серед яких були, зокрема платіжна квитанція про сплату судового збору у встановленому розмірі та докази направлення копії апеляційної скарги позивачу (опис поштового відправлення, накладна (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення) та чек про оплату вказаного відправлення.

З огляду на вищевикладене, Верховний Суд вказав на передчасність висновків суду апеляційної інстанції про наявність підстав для повернення апеляційної скарги відповідачу у зв`язку з неусуненням її недоліків, оскільки проаналізувавши матеріали справи, а саме подану апеляційну скаргу з додатками, зроблено висновок про відсутність підстав стверджувати, що остання оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу.

На цій підставі Верховний Суд звернув увагу, що ухвалюючи рішення про повернення апеляційної скарги відповідно до статті 298 КАС України у зв’язку з неусуненням недоліків апеляційної скарги, які зазначені судом раніше в ухвалі про залишення такої скарги без руху, винесеної відповідно до статті 296 КАС України, суд апеляційної інстанції зобов’язаний повторно здійснити перевірку відповідності такої скарги та доданих до неї документів вимогам процесуального закону. Такий підхід мінімізує можливість допущення помилок при первинній оцінці апеляційної скарги, подальшого оскарження апелянтом ухвали про повернення апеляційної скарги або ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження, а також сприятиме підвищенню авторитету суду та дотримання принципу законності і процесуальної економії у діяльності судової системи.

У свою чергу, заявник апеляційної скарги, яку залишено без руху, також повинен докладати зусиль для усунення недоліків такої скарги або інформування суду про свою позицію щодо встановлених судом недоліків апеляційної скарги при винесенні ухвали про залишення такої скарги без руху. Такий підхід відповідатиме принципу добросовісності (поваги до суду та інших учасників справи), а також принципу заборони зловживання процесуальними правами.

Постанова Верховного Суду від 10 січня 2024 року у справі №280/3193/23 (адміністративне провадження № К/990/29336/23).

Автор: Наталья Мамченко

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