Правительство при поддержке Банка развития Совета Европы анонсировал новые проекты для поддержки ВПО

Минсоцполитики и Банк развития Совета Европы масштабируют общие проекты для поддержки внутренне перемещенных лиц.

Заместительница Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко обсудила возможности расширения совместных проектов в сфере социальной защиты с директором по вопросам кредитования и социального развития Банка развития Совета Европы (БРРЕ) Кристианом Табакару.

Кириенко поблагодарила партнеров за второй транш в размере 100 млн евро в рамках проекта «Поддержка внутренне перемещённых лиц в Украине». Общая стоимость программы составляет 200 млн евро, и эти средства позволяют значительно усилить государственную поддержку ВПО — помочь им постепенно интегрироваться в новые принимающие общины.

«Перед Министерством и государством сейчас стоит очень важная задача — поддержать общины, которые принимают внутренне перемещённых лиц. Во многих регионах местные службы имеют повышенную нагрузку, поэтому важно развивать долгосрочные и гибкие механизмы поддержки. Именно такие механизмы, которые предоставляет БРРЕ, позволяют нам это сделать», — подчеркнула заместительница министра.

Во время встречи она представила партнёрам системный подход государства к поддержке ВПО: выплаты на проживание, жилищные программы, развитие фондов временного жилья, социальные услуги, а также новые инструменты — в частности ипотечную помощь и услуги для маломобильных переселенцев.

По итогам переговоров стороны договорились работать над новыми совместными проектами, которые будут сформированы на основе актуальных потребностей украинских общин.

Ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Форума Ассоциации прифронтовых городов и общин и Днепропетровской ОВА отметил, что потребности внутренне перемещенных лиц меняются в зависимости от этапа, который проходит человек — от кризиса до восстановления. Чтобы обеспечить комплексную поддержку на всем этом пути, Министерство социальной политики работает над внедрением единой модели сопровождения ВПЛ.

По его словам, государство переходит от разрозненных программ к единой системе поддержки, которая будет охватывать все этапы — от первого контакта до полной интеграции в общинах.

Заметим, что Украина оказалась в условиях «беспрецедентного жилищного кризиса» спустя три с половиной года после полномасштабного вторжения России. Как говорится в новом отчете Международной организации по миграции ООН, более 236 тысяч зданий разрушено или повреждено. В целом более 2,5 млн жилых единиц — около 10% всего жилищного фонда страны — получили определенные повреждения или недоступны из-за войны.

ООН оценивает, что около 10,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть выехала за границу, однако миллионы людей остаются внутренне перемещенными.

Ценовая недоступность и истощение сбережений

Две трети внутренне перемещенных лиц внутри страны сталкиваются с трудностями в оплате жилья. Из-за зависимости от рынка аренды многие семьи исчерпали свои сбережения.

Отчет подчеркивает, что 50% и более дохода ВПЛ вынуждены тратить на аренду, что создает «тяжелое финансовое бремя».

Добавим, что Минсоцполитики предлагает новый механизм компенсаций за размещение эвакуированных лиц.

