ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Лозовской горрайонный суд Харьковской области

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.

Фото: lzm.hr.court.gov.ua

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей назначено рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Лозовской горрайонный суд Харьковской области одного судьи. Об этом сообщила ВККС.

Рассмотрение вопроса состоится 10 декабря 2025 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме, к которому нужно добавить свои документы.

