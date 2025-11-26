  1. Публикации
Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

21:09, 26 ноября 2025
Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.
Как известно, «Судебно-юридическая газета» проводила опрос, в котором предлагала гражданам высказать мнение относительно того, каким должен быть порядок избрания Генерального прокурора.

Результаты опроса:

За утверждение, что «Генеральный прокурор должен назначаться исключительно в соответствии с действующей статьей 131-1 Конституции Украины (Президентом Украины за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса)» проголосовали 60% опрошенных.

Идею введения открытого конкурса и изменения Конституции поддержали лишь около 40%.

Такой результат демонстрирует несколько ключевых тенденций:

Граждане доверяют существующему конституционному механизму, который предусматривает политическую ответственность Президента и Верховной Рады за назначение руководителя прокуратуры.

Большинство не видит смысла в новых конкурсах, которые в прошлые годы (2016, 2019–2020) часто превращались в политический инструмент или подвергались внешнему влиянию.

Таким образом, нынешнее голосование можно рассматривать как вотум доверия действующей Конституции и сигнал остановить попытки изменить механизм назначения Генпрокурора под политическую конъюнктуру или пожелания международных партнеров.

Избрание Генерального прокурора в соответствии с действующей Конституцией имеет ряд весомых преимуществ. Во-первых, назначение Президентом за согласием Верховной Рады обеспечивает четкую политическую ответственность, ведь общество знает, кого можно критиковать в случае провалов в работе прокуратуры.

Кроме того, конституционная процедура является простой и предсказуемой, не требует сложных конкурсов и дополнительных изменений, что позволяет избежать бюрократической задержки при назначении руководителя прокуратуры. Исторический опыт применения «конкурсных процедур» показывает, что они часто становились инструментом политического торга или внешнего влияния, что подрывало доверие к системе.

Особенно важно это в условиях кризиса или войны, когда быстрое и легитимное назначение руководителя является критически необходимым. Сегодняшний опрос подтверждает, что граждане доверяют действующему механизму и не желают новых экспериментов, которые могут подорвать стабильность и эффективность прокуратуры.

