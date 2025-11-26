  1. Публикации
Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

09:00, 26 ноября 2025
Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.
Фото: architecture.te.gov.ua
Задолженность за содержание домов и придомовых территорий, которая образовалась еще до 2022 года, превратилась в настоящий юридический ребус. Многие украинцы надеются: «три года прошли — долга нет». Однако война и замороженные сроки исковой давности полностью изменили правила игры.

Согласно положениям статьи 257 Гражданского кодекса Украины, кредитор имеет три года, чтобы обратиться в суд за взысканием основной суммы долга. Для пени срок еще короче — один год. На практике это означает, что долг, «старше» трех лет, теоретически может быть признан таким, который не подлежит взысканию в судебном порядке. Но здесь есть важная деталь — действие военного положения повлияло на вычисление сроков. Часть временных промежутков законодатель фактически «заморозил», а затем постепенно восстановил течение сроков. Поэтому автоматически отсчитать три года от момента возникновения задолженности уже невозможно.

Судебная практика подтверждает это: в делах о коммунальных начислениях суды оценивают не только дату возникновения долга, но и то, прекращалось ли течение срока из-за нормативных изменений 2022–2023 годов. В ряде случаев суды отказывали во взыскании именно из-за пропуска срока исковой давности, а в других — наоборот, признавали, что срок не истек, поскольку был приостановлен на период действия военного положения.

Важно понимать, что даже после истечения срока исковой давности долг не «исчезает» из лицевого счета. Исковая давность — это барьер исключительно для судебного взыскания. Поэтому если управитель не обратился в суд вовремя, ему будет сложно доказать свои требования. В то же время должник обязан заявить о пропуске срока — суд не применяет эту норму автоматически.

В итоге получается, что задолженность, возникшая до 2022 года, может быть признана такой, что не подлежит принудительному взысканию, но только после индивидуального анализа: когда именно возник долг, пытался ли кредитор взыскать его ранее, не был ли срок прерван подачей претензий или исполнительных документов, и относились ли соответствующие периоды к «заморозке» на время военного положения.

Это станет предметом еще не одного судебного спора, ведь именно суды сегодня определяют границу между просроченным обязательством и тем, которое все еще может быть взыскано. А для многих украинцев эта граница может означать либо существенное финансовое облегчение, либо новые требования от управителей.

Оболонским районным судом города Киева осуществлялось рассмотрение гражданского дела о взыскании задолженности за коммунальные услуги, которая возникла еще в 2018 году (дело № 756/3724/25). Ответчики ссылались на пропуск срока исковой давности, однако суд учел фактическое потребление, показания счетчиков и периоды пребывания за границей, поэтому долги не были автоматически списаны. Решение о взыскании принято после индивидуальной оценки каждого элемента задолженности.

Из материалов дела следует, что с 1 мая 2018 года предприятие фактически предоставляло услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды. Кроме того, по договору цессии № 602-18 от 11 октября 2018 года КП «Киевтеплоэнерго» получило право требования по долгам потребителей за услуги, оказанные до 1 мая 2018 года. Общая задолженность ответчиков на 31 января 2025 года составляла более 151 тысячи гривен и включала как основную сумму, так и инфляционную составляющую, начисленные проценты и пеню.

Представители ответчиков в своих отзывах возражали против взыскания. Они указывали, что часть жильцов длительное время находилась за границей и не пользовалась коммунальными услугами, а начисления произведены без учета показаний счетчиков. В частности, один из ответчиков с 2017 года проживает за пределами Украины, а другие ответчики с 2022 по 2024 год находились в Италии. При этом они приложили документы, подтверждающие фактические показания счетчиков, договоры на юридические услуги и акты учета горячей воды, чтобы доказать, что начисления за места общего пользования были неправомерными.

Суд детально исследовал все материалы, включая акты приема средств учета, свидетельства о поверке, выписки из реестра прав собственности и первичные расчеты задолженности, учитывая корректировки по фактическим показаниям тепловой энергии и горячей воды с октября 2018 по март 2025 года.

Судебный процесс подтвердил: долг возник, но часть начислений вызвала спор из-за пребывания ответчиков за границей и использования счетчиков. Решение о взыскании задолженности, распределение расходов на судебный сбор и возмещение расходов на правовую помощь определялось с учетом этих обстоятельств.

По результатам рассмотрения дела суд вынес решение, которым исковые требования Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевтеплоэнерго» к ответчикам удовлетворил частично.

Взыскано солидарно с ответчиков в пользу Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевтеплоэнерго» задолженность в общем размере 33 372,64 грн. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Дело подчеркивает важный аспект: даже «старые» долги по коммунальным услугам подлежат детальному анализу, где учитываются фактическое потребление, показания счетчиков и пребывание плательщиков за пределами страны. Суд, таким образом, выступает арбитром между правом на взыскание и реальными обстоятельствами пользования коммунальными ресурсами.

Также «Судебно-юридическая газета» писала о том, какую ответственность несут потребители за неуплату коммунальных услуг.

Автор: Анастасия Гришкова

