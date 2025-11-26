Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Задолженность за содержание домов и придомовых территорий, которая образовалась еще до 2022 года, превратилась в настоящий юридический ребус. Многие украинцы надеются: «три года прошли — долга нет». Однако война и замороженные сроки исковой давности полностью изменили правила игры.

Согласно положениям статьи 257 Гражданского кодекса Украины, кредитор имеет три года, чтобы обратиться в суд за взысканием основной суммы долга. Для пени срок еще короче — один год. На практике это означает, что долг, «старше» трех лет, теоретически может быть признан таким, который не подлежит взысканию в судебном порядке. Но здесь есть важная деталь — действие военного положения повлияло на вычисление сроков. Часть временных промежутков законодатель фактически «заморозил», а затем постепенно восстановил течение сроков. Поэтому автоматически отсчитать три года от момента возникновения задолженности уже невозможно.

Судебная практика подтверждает это: в делах о коммунальных начислениях суды оценивают не только дату возникновения долга, но и то, прекращалось ли течение срока из-за нормативных изменений 2022–2023 годов. В ряде случаев суды отказывали во взыскании именно из-за пропуска срока исковой давности, а в других — наоборот, признавали, что срок не истек, поскольку был приостановлен на период действия военного положения.

Важно понимать, что даже после истечения срока исковой давности долг не «исчезает» из лицевого счета. Исковая давность — это барьер исключительно для судебного взыскания. Поэтому если управитель не обратился в суд вовремя, ему будет сложно доказать свои требования. В то же время должник обязан заявить о пропуске срока — суд не применяет эту норму автоматически.

В итоге получается, что задолженность, возникшая до 2022 года, может быть признана такой, что не подлежит принудительному взысканию, но только после индивидуального анализа: когда именно возник долг, пытался ли кредитор взыскать его ранее, не был ли срок прерван подачей претензий или исполнительных документов, и относились ли соответствующие периоды к «заморозке» на время военного положения.

Это станет предметом еще не одного судебного спора, ведь именно суды сегодня определяют границу между просроченным обязательством и тем, которое все еще может быть взыскано. А для многих украинцев эта граница может означать либо существенное финансовое облегчение, либо новые требования от управителей.

Оболонским районным судом города Киева осуществлялось рассмотрение гражданского дела о взыскании задолженности за коммунальные услуги, которая возникла еще в 2018 году (дело № 756/3724/25). Ответчики ссылались на пропуск срока исковой давности, однако суд учел фактическое потребление, показания счетчиков и периоды пребывания за границей, поэтому долги не были автоматически списаны. Решение о взыскании принято после индивидуальной оценки каждого элемента задолженности.

Из материалов дела следует, что с 1 мая 2018 года предприятие фактически предоставляло услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды. Кроме того, по договору цессии № 602-18 от 11 октября 2018 года КП «Киевтеплоэнерго» получило право требования по долгам потребителей за услуги, оказанные до 1 мая 2018 года. Общая задолженность ответчиков на 31 января 2025 года составляла более 151 тысячи гривен и включала как основную сумму, так и инфляционную составляющую, начисленные проценты и пеню.

Представители ответчиков в своих отзывах возражали против взыскания. Они указывали, что часть жильцов длительное время находилась за границей и не пользовалась коммунальными услугами, а начисления произведены без учета показаний счетчиков. В частности, один из ответчиков с 2017 года проживает за пределами Украины, а другие ответчики с 2022 по 2024 год находились в Италии. При этом они приложили документы, подтверждающие фактические показания счетчиков, договоры на юридические услуги и акты учета горячей воды, чтобы доказать, что начисления за места общего пользования были неправомерными.

Суд детально исследовал все материалы, включая акты приема средств учета, свидетельства о поверке, выписки из реестра прав собственности и первичные расчеты задолженности, учитывая корректировки по фактическим показаниям тепловой энергии и горячей воды с октября 2018 по март 2025 года.

Судебный процесс подтвердил: долг возник, но часть начислений вызвала спор из-за пребывания ответчиков за границей и использования счетчиков. Решение о взыскании задолженности, распределение расходов на судебный сбор и возмещение расходов на правовую помощь определялось с учетом этих обстоятельств.

По результатам рассмотрения дела суд вынес решение, которым исковые требования Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевтеплоэнерго» к ответчикам удовлетворил частично.

Взыскано солидарно с ответчиков в пользу Коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевтеплоэнерго» задолженность в общем размере 33 372,64 грн. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Дело подчеркивает важный аспект: даже «старые» долги по коммунальным услугам подлежат детальному анализу, где учитываются фактическое потребление, показания счетчиков и пребывание плательщиков за пределами страны. Суд, таким образом, выступает арбитром между правом на взыскание и реальными обстоятельствами пользования коммунальными ресурсами.

