Украина и МВФ достигли договоренности по новой 4-летней программе EFF на $8,2 млрд

21:37, 26 ноября 2025
Украина и МВФ достигли договорённости на уровне персонала по макроэкономическим и структурным мерам, которые могут быть поддержаны новым соглашением в рамках расширенного механизма финансирования.
Фото: 24tv.ua
Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о запуске новой 48-месячной программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около $8,2 млрд. Об этом сообщает МВФ.

МВФ отмечает, что Украина сможет получить доступ к SDR 5,94 млрд (примерно $8,1 млрд).

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по запросу власти о новой 48-месячной программе расширенного финансирования EFF с потенциальным доступом к 5,94 млрд СДР (около $8,1 млрд, 295% квоты)», – подчеркнул глава миссии Гэвин Грей.

Программа должна стать основой для:

  • поддержания макрофинансовой стабильности;
  • восстановления устойчивости государственного долга;
  • усиления борьбы с коррупцией;
  • реформирования государственного управления и госпредприятий;
  • мобилизации значительных внешних ресурсов для покрытия бюджетных потребностей в 2026–2029 годах.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026–2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд — в 2026–2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

МВФ отмечает, что российская агрессия продолжает наносить серьезный ущерб экономике и людям в Украине. Несмотря на это, власти сохраняют «твердую решимость» поддерживать финансовую стабильность.

Фонд подчеркивает: экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру, однако риски остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно длительности войны и уровня будущей международной поддержки.

Предпосылки для утверждения программы

Новая программа EFF будет вынесена на рассмотрение Исполнительного совета МВФ после выполнения Украиной ряда «предварительных действий» и при условии предоставления донорами гарантий дополнительного финансирования.

МВФ подчеркивает, что готов корректировать программу во время каждого пересмотра в зависимости от прогресса в прекращении войны и обеспечении устойчивого мира.

Бюджет-2026: главное требование МВФ

Фонд подчеркивает: принятие реалистичного и согласованного с программой бюджета на 2026 год — критически важно.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что принятие Госбюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ. Голосование должно состояться не позднее 2 декабря.

МВФ предупреждает:

  • нужно избегать неэффективных расходов;
  • не допускать новых налоговых льгот;
  • усилить меры по увеличению внутренних доходов;
  • а также привлекать внешнее финансирование на условиях, близких к грантовым, чтобы не увеличивать долговую нагрузку.

Налоговые и таможенные изменения: что готовит Украина

Украинские власти взяли на себя обязательства:

  • активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов;
  • расширить налоговую базу, в том числе облагать налогом доходы с цифровых платформ;
  • закрыть таможенные «серые» схемы для импорта потребительских товаров;
  • отменить исключения из НДС-регистрации;
  • повысить конкуренцию в госзакупках;
  • устранить пробелы в трудовом законодательстве для сокращения теневой занятости.

Отдельная договоренность — назначение нового руководителя Таможенной службы и цифровая модернизация налоговых и таможенных органов.

Лента новостей

Блоги
Публикации
