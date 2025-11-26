Украина и МВФ достигли договоренности по новой 4-летней программе EFF на $8,2 млрд
Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о запуске новой 48-месячной программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около $8,2 млрд. Об этом сообщает МВФ.
МВФ отмечает, что Украина сможет получить доступ к SDR 5,94 млрд (примерно $8,1 млрд).
«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по запросу власти о новой 48-месячной программе расширенного финансирования EFF с потенциальным доступом к 5,94 млрд СДР (около $8,1 млрд, 295% квоты)», – подчеркнул глава миссии Гэвин Грей.
Программа должна стать основой для:
- поддержания макрофинансовой стабильности;
- восстановления устойчивости государственного долга;
- усиления борьбы с коррупцией;
- реформирования государственного управления и госпредприятий;
- мобилизации значительных внешних ресурсов для покрытия бюджетных потребностей в 2026–2029 годах.
По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026–2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд — в 2026–2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.
МВФ отмечает, что российская агрессия продолжает наносить серьезный ущерб экономике и людям в Украине. Несмотря на это, власти сохраняют «твердую решимость» поддерживать финансовую стабильность.
Фонд подчеркивает: экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на атаки на энергетическую и критическую инфраструктуру, однако риски остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно длительности войны и уровня будущей международной поддержки.
Предпосылки для утверждения программы
Новая программа EFF будет вынесена на рассмотрение Исполнительного совета МВФ после выполнения Украиной ряда «предварительных действий» и при условии предоставления донорами гарантий дополнительного финансирования.
МВФ подчеркивает, что готов корректировать программу во время каждого пересмотра в зависимости от прогресса в прекращении войны и обеспечении устойчивого мира.
Бюджет-2026: главное требование МВФ
Фонд подчеркивает: принятие реалистичного и согласованного с программой бюджета на 2026 год — критически важно.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что принятие Госбюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ. Голосование должно состояться не позднее 2 декабря.
МВФ предупреждает:
- нужно избегать неэффективных расходов;
- не допускать новых налоговых льгот;
- усилить меры по увеличению внутренних доходов;
- а также привлекать внешнее финансирование на условиях, близких к грантовым, чтобы не увеличивать долговую нагрузку.
Налоговые и таможенные изменения: что готовит Украина
Украинские власти взяли на себя обязательства:
- активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов;
- расширить налоговую базу, в том числе облагать налогом доходы с цифровых платформ;
- закрыть таможенные «серые» схемы для импорта потребительских товаров;
- отменить исключения из НДС-регистрации;
- повысить конкуренцию в госзакупках;
- устранить пробелы в трудовом законодательстве для сокращения теневой занятости.
Отдельная договоренность — назначение нового руководителя Таможенной службы и цифровая модернизация налоговых и таможенных органов.
