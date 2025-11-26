  1. Публикации

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

12:44, 26 ноября 2025
Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.
Вопрос назначения Генерального прокурора Украины в последнее время активно обсуждается в политических и юридических кругах. Конституционная норма (статья 131-1) предусматривает, что Генеральный прокурор назначается Президентом Украины с согласия Верховной Рады. Однако сейчас все чаще звучат предложения изменить этот порядок, внедрив открытую конкурсную процедуру, чтобы обеспечить прозрачность и профессиональный отбор кандидатов.

С одной стороны, сторонники действующей процедуры отмечают, что прямое назначение Президентом с последующим согласием Парламента позволяет быстро формировать руководство прокуратуры и поддерживать стабильность работы органа. С другой стороны, те, кто поддерживает идею конкурса, считают, что открытый отбор повысит доверие к Генеральному прокурору и гарантирует оценку компетентности кандидатов на профессиональном уровне.

Мы предлагаем нашим читателям высказать собственное мнение по этому вопросу. Проголосовать можно внизу данного материала или по ссылке.

Ваш голос поможет понять общественное мнение о том, каким должен быть порядок назначения на одну  из ключевых должностей в государстве.

 

 

Опитування читачів: Як має обиратися Генеральний прокурор України: конкурс чи Конституція?
  • Для обрання Генерального прокурора необхідно змінити Конституцію України та запровадити відкриту конкурсну процедуру
  • Генеральний прокурор має призначатися виключно відповідно до чинної статті 131-1 Конституції України: Президентом України за згодою Верховної Ради, без обов’язкового конкурсу

назначение офис генерального прокурора

